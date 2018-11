Mit dem Nikolausdampfzug im Nördlinger Ries unterwegs

Traditionell sind auch in diesem Jahr am ersten Advent die Nikolaus-Dampfzüge des Bayerischen Eisenbahnmuseums zwischen Nördlingen und Gunzenhausen unterwegs. Dabei befährt der Nikolauszug die sanft in die Landschaft eingebettete Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt.

Die Fahrgäste des Nikolauszugs können durch die weihnachtlich dekorierte Stadt Oettingen flanieren und auf dem Christkindlesmarkt im Heimatmuseumshof die behagliche Atmosphäre genießen.

Die Züge fahren nach folgendem Fahrplan: Nördlingen ab 10.20 Uhr, 14 Uhr; Oettingen ab 10.40 Uhr, 14.20 Uhr; Wassertrüdingen ab 11 Uhr; 14.40 Uhr; Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 15 Uhr. Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 15.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 15.50 Uhr; Oettingen ab 12.30 Uhr, 16.10 Uhr; Nördlingen an 12.50 Uhr, 16.30 Uhr.

Fahrkarten für die Pendelzüge sind beim Schaffner erhältlich. Für die kleinen Fahrgäste steigt der Nikolaus zu und hat eine kleine Überraschung dabei. Nähere Informationen unter www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de