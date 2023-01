Ministerin Razavi stellt neue Wanderkarte für Bopfingen vor

Wandern liegt im Trend - und spätestens seit der Corona-Pandemie ist auch das Erkunden der näheren Umgebung beliebt geworden. Für Bopfingen gibt es jetzt eine neue amtliche Wanderkarte. Diese hat die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, am Freitag im Bopfinger Rathaus vorgestellt. Herausgeber der Karte sind das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) und der Schwäbische Albverein.

Mittelpunkt bildet Bopfingen mit dem Ipf, der „Energieberg Baden-Württembergs“, wie Bürgermeister Gunther Bühler in seiner Begrüßung sagte.

Auch im Zeitalter von Internet und Handynavigation planten über 50 Prozent der Menschen ihre Wanderroute immer noch nach Karten, so die Ministerin. So ergänzten sich die gedruckte Karte und das digitale Angebot bestens und man stärke auf diese Weise den Tourismus in der Region. Sie dankte den Wandervereinen für die gute Zusammenarbeit. „Sie sind die wichtigsten Akteure vor Ort. Sie wissen, wo die Schätze der Region liegen und wie die Wegen dorthin führen. Vielen Dank für ihre ehrentamtliches Engagement“, sagte Razavi.

Auch ins Goldene Buch der Stadt Bopfingen hat sich Ministerin Nicole Razavi am Freitag eingetragen. (Foto: Anja Lutz)

Landrat Joachim Bläse ergänzte „Der Schwäbische Albverein ist der Grundgarant dafür, dass Wandern funktioniert“.

Etwa ehrenamtliche Wegewarte des Schwäbischen Albvereins pflegen das etwa 19 000 Kilometer umfassenende Wegenetz der Albvereine, wie der stellvertretende Präsident des Albvereins, Thomas Keck, erläuterte. „Ohne die enge und verlässliche Zusammenarbeit zwischen dem Schwäbischen Albverein und dem LGL gäbe es keine zuverlässigen Wanderkarten“, so Keck. Die Wegewarte melden alle Veränderungen, die dann in die Wanderkarten des LGL einfließen.

Erwandern kann mit der neuen Karte ein etwa 720 km² großes Gebiet, wie Robert Jakob, Präsident des LGL, erklärt. Man habe die Karte in einem praktischen Taschenformat gestaltet und ein Papier verwendet, das sowohl wasserabweisend, als auch umweltschonend ist, so Jakob weiter. Möglich sind Touren und Wanderungen von Dinkelsbühl bis Nördlingen. Etappen des sogenannten Albsteigs oder auch der bekannte Nordrandweg der Schwäbischen Alb als ältester Hauptwanderweg des Albvereins können damit gelaufen werden. Dieser Weg führt mit seinen über 350 Kilometern entlang der Albtraufkante von Donawörth nach Tuttlingen. Auch ein Teil des Deutschen Limeswanderweges ist auf der Karte abgebildet.