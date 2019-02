Milow kommt zu den „Summer Vibes“

Nach dem Senkrechtstarter Max Giesinger 2017 und der Wiedereinsteigerin Christina Stürmer im vergangenen Jahr dürfen sich die Bopfinger heuer auf den belgischen Singer-Songwriter und Top-Star Milow freuen. Dass man Stars wie Max Giesinger, Christina Stürmer und jetzt Milow zum Open-Air-Konzert „Summer Vibes“ nach Bopfingen locken könne, sei eine Gemeinschaftsleistung aller Verantwortlichen, lobte Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler.

„Jeder ordnet sich dem großen Ziel unter und trägt so zum Erfolg bei“, hob der Bürgermeister hervor. Sein besonderer Dank galt dabei allen Sponsoren, denn nur so könne sich Bopfingen solch ein Event leisten. In diesem Zusammenhang bezeichnete er das Sponsoring als eine zukunftsträchtige Investition in die Region und in ihre Menschen.

2017 als Experiment begonnen, habe sich das Open-Air-Konzert „Summer Vibes“ nicht zuletzt dank der hervorragenden Organisation, der unvergleichlichen Location und allen Beteiligten zu einem Erfolgsmodell entwickelt. „Dass wir dieses Jahr einen Top-Künstler wie Milow gewinnen konnten, spricht für das Konzept.“

Hensho kommt als Vorgruppe – mit Unplugged-Klängen

Mit Milow habe man den idealen Künstler für den Stadtgarten verpflichten können, so Bopfingens neue Kulturbeauftragte Viktoria Schrödersecker. Er sei publikumsnah und decke mit seiner Stimme ein breites Klangspektrum und viele musikalische Genres ab – passend zum Charme und der Atmosphäre des Stadtgartens.

Als Vorgruppe greift man auf die Gmünder Band Hensho zurück, die bereits 2018 für beste Stimmung im Stadtgarten gesorgt hat. „Da unsere rockige Art nicht gut zur eher ruhigeren Grundstimmung von Milow passt, werden wir die Besucher dieses Jahr mit einem Unplugged-Konzert überraschen. Dabei werden wir von Streichern, Bläsern und einer Pianistin unterstützt. Das wird für alle ein unvergessliches Erlebnis“, kann Hensho-Frontmann Tom Hentzschel seine Vorfreude auf die „Summer Vibes“ kaum verbergen.

Neu sei dieses Jahr, dass man die Karten neben den üblichen Vorverkaufsstellen auch über die Online-Plattform Reservix bundesweit bestellen kann.

Auf die Frage, ob es noch Alternativen gegeben habe, antwortete Bühler, dass die Gegebenheiten des Stadtgartens die limitierenden Faktoren seien. So wären nur Konzerte bis 2500 Personen und nur eine relativ kleine Bühne möglich. „Die haben solche Ansprüche an die Bühne, die können wir im Stadtgarten gar nicht erfüllen“, plauderte Rainer Mayer aus dem Nähkästchen. „Aber sowohl Bopfingen als auch Rainer Mayer – wir trauen uns es zu und haben den Mut, etwas Großes zu machen. Auf jeden Fall spinnen wir solche Ideen“, ließ Bühler durchblicken. Mit dem Sandberg stünde der Stadt noch eine tolle Event-Location zur Verfügung, die sich bereits bei den Fuchs-und-Hase-Festivals bewährt habe, orakelte er weiter. Zuerst läge das Augenmerk aber auf der Planung für die Summer Vibes 2020.