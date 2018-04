In ein Firmengebäude am Westrand von Unterschneidheim ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde dies am Montagnachmittag festgestellt. Demnach haben sich die Einbrecher über das lange Ostererwochenende mit Gewalt Zutritt in eine Werkshalle in der Straße Freibuck verschafft und eine größere Menge bearbeitetes Metall und Werkzeuge von beträchtlichem Wert entwendet. Der Abtransport des Diebesgutes ist mit Sicherheit mit einem Fahrzeug erfolgt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegt die Tatzeit wzischen dem späten Samstagabend, 31. März, und Montagnachmittag, 1. April. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt die Bevölkerung, wer im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen können.