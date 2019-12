Mehrere Unfallfluchten in Nördlingen

Mit zwei Unfallfluchten hat sich die Nördlinger Polizei am Heiligen Abend befasst. Zuerst befuhr mittags eine 37-Jährige die Reimlinger Straße stadteinwärts und streifte dabei einen rechts in einer Parkbucht geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin hielt zunächst an und beseitigte abgefallene Fahrzeugteile. Daraufhin stieg sie wieder in ihren Wagen und fuhr weiter.

Mehrere unbeteiligte Augenzeugen meldeten den Vorfall sofort bei der Polizei. Nach der Unfallaufnahme erschien die Unfallverursacherin dann bei der Polizei und begründete ihr Verhalten damit, dass sie nach dem Unfall erst einen passenden Parkplatz suchen musste.

Diese Ausrede schützt sie jedoch nicht vor einer Anzeige wegen Unfallflucht. Bei dem Unfall ist erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt mehr als 8000 Euro entstanden.

Nachmittags ist dann ein Mann in der Nähe des Friedhofs Nördlingen gegen eine Straßenlaterne gefahren und beschädigte diese. Auch hier verließ der Schadensverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Jedoch gab es auch in diesem Fall eine Zeugin, welche den Unfall beobachtete, das Kennzeichen notierte und den Vorfall bei der Polizei meldete.

Der Fahrer des Unfallwagens muss noch ermittelt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.