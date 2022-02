Mehrere Gewalttaten unter jungen Erwachsenen – 20-Jährige ohrfeigt Polizisten

In Nördlingen hat es in der Nacht auf Samstag etliche Auseinandersetzungen gegeben. Beteiligt waren in allen Fällen junge Erwachsene. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Demnach wurden mehrere Personen verletzt. Auffällig wurde vor allem eine 20-Jährige.

Die Frau soll zunächst gemeinsam mit einem 18-Jährigen in der Stadt eine Gruppe unvermittelt angegriffen haben. Laut Bericht seien die zwischen 18 und 23 Jahre alten Jugendlichen gegen 3.30 Uhr alkoholisiert unterwegs gewesen. Die beiden anderen seien aus einer Bar heraus auf sie zugelaufen. Dann schlugen sie zu. Die Geschädigten zogen sich Hämatome, eine blutige Lippe sowie Prellungen zu.

Gegen 4.45 Uhr fiel erneut die 20 Jahre alte Frau auf, da sie in der Stadt herumgeschrien haben soll. Passanten verständigten die Polizei. Zunächst weigerte sie sich, den Beamten ihre Personalien zu geben. Ein Fluchtversuch scheiterte, da sie einer der Polizisten am Arm festhielt.

Doch auch das blieb nicht ohne Folgen. Die 20-Jährige holte aus, schlug dem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht. Er soll leichte Verletzungen davongetragen haben. Als die Beamten sie daraufhin in den Streifenwagen setzen wollten, trat und schlug sie um sich. Erneut traf sie die Polizisten.

20-Jährige beschädigt Dienststelle

Laut Bericht soll sie die Einrichtung der Dienststelle beschädigt sowie die Beamten beleidigt haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme ab. Auch hiergegen leistete die junge Frau massiven Widerstand.

Mit einem weiteren Fall hatte die 20-Jährige hingegen nichts zu tun. Gegen 22 Uhr soll ein 21-Jähriger im Raucherbereich einer Kneipe einem 23-Jährigem sowie einer 19-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Beide seien dadurch leicht verletzt worden, heißt es im Bericht.