Mehrere Einbrüche in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag, 3. Novembe) auf Freitag 4. November, kam es in Nördlingen zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen in Firmenobjekte. Im Bereich der Straße Bachäcker wurden mehrere Firmengebäude angegangen, zudem versuchten unbekannte Täter im Bereich der Fritz-Hopf-Straße in Firmengebäude einzubrechen.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den betroffenen Objekten und durchsuchten diese nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter Bargeld und Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Zeugen und Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in den oben genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der 09071/560 zu melden.