Mehr Wohnungen für den Landkreis Donau-Ries

Die Wohnsituation im Landkreis Donau-Ries hat Landrat Stefan Rößle mit den Bürgermeistern im Kreis diskutiert. Das Ergebnis ist positiv: In vielen Kommunen sind bereits einige Wohnungen entstanden außerdem soll ein Konzept zur Handlungsanweisung entstehen, welche Art von Wohnraum künftig benötigt wird.

Vom Konversionsmanagement des Landkreises Donau-Ries wurde im Herbst 2018 eine Wohnraumstudie in Auftrag gegeben. Dabei wurde für alle Kommunen der aktuelle Stand erhoben. Bei der Bürgermeisterdienstbesprechung am 17. Mai wurde nun eine Zwischenbilanz gezogen: „Annähernd 30 Kommunen im Landkreis bemühen sich derzeit um die Entwicklung von innerörtlichem Potential“, so Landrat Stefan Rößle.

Auch auf dem Land steigen die Miet- und Wohnkosten

An diesen Erfolg wird nun angeknüpft und es werden weiterführende, nachhaltige Maßnahmen für Kommunen entwickelt. Auch für die Bürger sind wichtige Maßnahmen, wie beispielsweise die kostenlosen Bauberatungsgutscheine, bereits angelaufen.

Der Landkreis ist sich bewusst, dass auch in einer ländlichen Region die Bevölkerung wächst und die Miet- und Wohnkosten steigen. Daher ergreift der Kreis unterstützende Maßnahmen, um gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land zu gewährleisten. So werden in den kommenden Monaten spezielle Wohnraumprofile oder Steckbriefe erstellt. Zudem wird der Soll-Status, sowie Strategien zur Wohnraumentwicklung erarbeitet.

Jede Kommune des Landkreises Donau-Ries soll eine Auskunft darüber erhalten, wer in Zukunft wo und wie wohnen möchte. Dies schließt die Wohnformen sowie die Wohnwünsche, Ansprüche und Trends mit ein. Es werden 44 konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommunen des Landkreises Donau-Ries entstehen. Diese Serviceleistung ist kostenlos.

465 neue Wohnungen für Nördlingen

Bei allen Anstrengungen, die in Zukunft im Bereich Wohnen noch erforderlich sein werden, betont Landrat Rößle, dass in den Kommunen auch bisher schon viel dafür getan und neuer Wohnraum geschaffen wird. Neuer Wohnraum steht in sehr vielen Märkten und Gemeinden in der Region ganz oben auf der Agenda und die Zahlen aus den beiden großen Städten im Landkreis nehnmen sich „äußerst erfreulich“ aus.

So sollen in Nördlingen 465 neue Wohneinheiten entstehen und in Donauwörth ist neuer Wohnraum für bis zu 2000 Personen in Planung. Jüngste Erhebungen haben für den Landkreis Donau-Ries ergeben, dass die Anzahl der Wohnungen um etwa 500 Wohneinheiten pro Jahr steigt. Auf ein Gebäude kommen im Schnitt 1,53 Wohnungen im Landkreis.