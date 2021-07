Medizinischer Sauerstoff kommt künftig aus Bopfingen

Am Standort Bopfingen produziert Nippon Gases Deutschland seit mehr als 20 Jahren technische Gase für verschiedene Zwecke und Branchen. Jetzt hat das Unternehmen sein Werk um eine neue Abfüllanlage für medizinischen Sauerstoff als Arzneimittel erweitert. Von Bopfingen aus werden Krankenhäuser und Rettungswagen in Baden-Württemberg und Bayern mit Sauerstoffflaschen beliefert.

„Durch die Pandemie ist medizinischer Sauerstoff so gefragt wie nie zuvor“, sagt Michael Giesen, Operations-Director bei Nippon Gases Deutschland. Für die Herstellung von medizinischem Sauerstoff gelten dabei dieselben strengen Richtlinien wie für andere Arzneimittel. „Unser Unternehmen verfügt über das Wissen, die Erfahrung und besitzt die Voraussetzungen und Kenntnisse darüber, solch eine innovative und moderne Abfüllanlage in Eigenregie zu entwickeln und auch in Betrieb zu nehmen“, sagt Kai Schäfer, Productivity- und Projectmanager bei Nippon Gases Deutschland und federführend für die Umsetzung des neuen Projekts.

Das besondere an der neuen Werksanlage ist die integrierte vollautomatisierte Analytik der Sauerstoffproduktion. In diesem Prozess wird die Reinheit des Arzneimittels Sauerstoff garantiert. „In Bopfingen steht seit Kurzem das modernste Sauerstofffüllwerk Deutschlands“, betont Schäfer.

„Es ist schon interessant, wo überall spezielle Gase zur Anwendung kommen“, sagte Bürgermeister Gunter Bühler während einer Führung durch das Werk von Nippon Gases, sichtlich beeindruckt. In Bopfingen wird nicht nur medizinischer Sauerstoff für die klinische Versorgung hergestellt. „Nippon Gases ist auch ein wichtiger Partner der Industrie, zum Beispiel in den Bereichen Lebensmittelverpackungen, Schweißgas, Laseranwendungen und anderen technischen Zwecken“, so Schäfer.

Der Standort Bopfingen dient seit 1997 als Abfüll- und Produktionsstandort für Gasprodukte. Aktuell arbeiten im Bopfinger Werk rund 20 Mitarbeiter in Produktion und Vertrieb von teils sehr hochspezialisierten Produkten. Das Werk beliefert Anwender in Baden-Württemberg und Bayern in einem Umkreis von 350 Kilometern.