Gegen 4:15 Uhr wurde am Donnerstag ein Maschinenbrand in einem Werksgebäude in der Schneidheimer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch eine laufende Sprinkleranlage gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Maschinenhalle zu einem technischen Defekt an einem PC wodurch dieser Feuer fing. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.