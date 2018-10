Marihuana in der Wohnung gezüchtet

Die Polizei konnte am Dienstagabend in einer Nördlinger Wohnung Marihuana und einen höheren Geldbetrag sicher stellen.

Einem Hausbesitzer in der Baldinger Straße war ein sehr auffälliger Geruch in die Nase gestiegen, woraufhin er die Polizei verständigte. Die Beamten stellten fest, dass es sich um Marihuanageruch handelte. Dieser führte die Ermittler in dem Mehrparteienhaus zur Wohnung eines 18-Jährigen. Dort konnte die Polizei mit Unterstützung der mobilen Einsatzgruppe bereits abgeerntete Marihuanapflanzen, zur Trocknung aufgehängte Marihuanazweige, sowie mehrere Drogenutensilien finden. Wie die Polizei mitteilt, ein großer Erfolg. Denn bei der aufgefunden Menge an Drogen handele es sich nicht mehr „nur“ um eine geringe Menge, sondern um Marihuana im Kilobereich. Die genaue Menge müsse noch ermittelt werden. Wie dem Polizeibericht weiter zu entnehmen ist, dauere eine „akribische Aberntung der Pflanzen“ noch an. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.