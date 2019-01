Mann versucht sich in Polizeiwache anzünden

Ein Mann hat in der Nördlinger Polizeistelle versucht, sich selbst anzuzünden. Es war in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht, als es an der Haustüre der Polizeiinspektion klingelte. Eine Person bat um Einlass. Der wachhabende Beamte öffnete die Eingangsschleuse und vor seinen Augen spielten sich plötzlich dramatische Szenen ab.

Ohne Fremdeinwirkung sackte der Mann vor der Türe zusammen und überschüttete sich dabei mit Benzin. Mehrere Polizisten eilten zu Hilfe und überwältigten den Mann. Die Beamten sicherten einen mitgebrachten Benzinkanister und ein Beil.

Kleidung völlig mit Benzin durchtränkt

Nachdem der Mann am Boden nur mit Mühe festgehalten werden konnte, brachte eine Durchsuchung ein Messer und ein Feuerzeug zum Vorschein. In seinen völlig mit Benzin getränkten Kleidern gab der offensichtlich psychisch angeschlagene Mann gegenüber den Polizisten an, dass er nicht mehr könne, er wolle sich anzünden.

Deshalb wurde der des 36-jährige Nördlinger in den frühen Morgenstunden in das Bezirkskrankenhaus nach Donauwörth eingeliefert. Bislang sind die genaueren Motive der Tat noch unklar. Bei dem 36-Jährigen wurde eine Alkoholpegel von knapp 2 Promille festgestellt.

Wo er die Axt und den Benzinkanister besorgt hat, ist bisher unklar. Er selbst behauptete, beides nur am Nördlinger Busbahnhof beziehungsweise im Parkhaus gefunden zu haben. Bei seinem Fahrrad vor der Dienststelle wurden noch Skischuhe in einem blauen Rucksack gefunden. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen, zu melden.