Mann schläft nach Randale ein

Sicherheitskräfte und die Polizei haben sich am Donnerstagabend auf der Nördlinger Mess mehrfach mit einem stark betrunkenen 19-Jährigen beschäftigen müssen. Nachdem er randaliert hatte, schlief er ein.

Los ging’s auf der Mess zu Beginn des Feuerwerks, als der Mann ständig versucht hatte, in den abgesperrten Sicherheitsbereich zu gelangen, woran ihn die Sicherheitsleute hinderten. Nach mehreren Ermahnungen ging er schließlich weiter, um eine Stunde später in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt zu randalieren. „Er warf völlig grundlos einen dort abgestellten Rollstuhl und mehrere Fahrräder in der Gegend umher“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Anwohner forderten ihn auf, das Haus zu verlassen, was der Mann ignorierte. Er legte sich stattdessen in den Hausflur, um dort zu schlafen.

Nun kam die Polizei und stellte fest: Der Mann hatte so viel getrunken, dass er nicht mehr ansprechbar war, weshalb ein Rettungsdienst gerufen wurde. Die Sanitäter verbrachten den Betrunkenen zur Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen. Dort wurde der Mann wieder aktiv und griff einen dort anwesenden Sicherheitsmann sowie eine Krankenschwester an. Erneut musste die Nördlinger Polizei eingreifen und den gewalttätigen Mann in Gewahrsam nehmen. Der sträubte sich vehement dagegen. Um ihn in die Ausnüchterungszelle zu bringen, musste er gefesselt werden, wobei er die Polizisten beleidigte. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von ungefähr zwei Promille. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.