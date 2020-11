Magna-Schließung: Politik kämpt für den Wirtschaftsraum

Nach der Ankündigung des Magna-Konzerns, dass der Standort in Bopfingen Ende 2022 geschlossen werde, schalten sich nun Landrat Joachim Bläse und Bürgermeister Gunter Bühler ein. Sie suchen das Gespräch mit der Magna-Geschäftsleitung und wollen einen Strukturprozess anstoßen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Ostalbkreis hervor.

Rund 230 Arbeitsplätze gehen mit der Magna-Standortschließung für die Stadt und den Wirtschaftsraum Bopfingen verloren, berichtet das Landratsamt. Noch vor wenigen Monaten habe Magna in Bopfingen fast 450 Mitarbeiter beschäftigt. Anlässlich dieser Ankündigung haben sich Landrat Bläse und Bürgermeister Bühler in Bopfingen getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

In einem ersten Schritt wollen Bläse und Bühler auf die Magna-Geschäftsführung zugehen und das Gespräch suchen. Ziel sei es, die Perspektiven für etwaige alternative Geschäftsbereiche des Konzerns am Standort Bopfingen auszuloten. Der Kontakt wurde bereits hergestellt. Auch werde Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die von dem CDU-Landtagsabgeordteten Winfried Mack über die aktuelle Entwicklung vorab informiert wurde, in die Verhandlungen eingebunden.

„Als strukturschwächster Region des Ostalbkreises werden dem Arbeitsmarkt in Bopfingen innerhalb weniger Monate über 500 Arbeitsplätze verloren gehen. Dagegen müssen wir alle gemeinsam ankämpfen“, so Bopfingens Bürgermeister.

„Gemeinsam wollen wir einen Strukturprozess für den Arbeits- und Wirtschaftsraum Bopfingen, zu dem wir auch die Gemeinden Riesbürg, Kirchheim und Unterschneidheim ins Boot holen, durchführen“, skizzieren Bläse und Bühler die mittel- und langfristige Strategie. Dazu gehören die Aufarbeitung der Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialdaten genauso wie eine Stärken-Schwächen-Analyse der Arbeitsplatzstruktur. Am Ende des Prozesses sollen konkrete Handlungsansätze stehen, die von den beteiligten Kommunen mit Unterstützung des Ostalbkreises und des Landes umgesetzt werden.

„Von zentraler Bedeutung sind die Förderung von Unternehmensansiedlungen und damit zusammenhängend neue Gewerbe- und Industrieflächen mit moderner Infrastruktur sowie die Stärkung des Branchen-Mix – und dies alles eingebettet in eine kreisweit noch besser vernetzte Wirtschaftsförderung. Wollen wir zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben, dann können wir es uns nicht leisten, ansiedlungswillige Unternehmen an andere Regionen zu verlieren. Vielmehr müssen wir in engem Austausch zwischen Kreis und Kommunen unsere Angebote für die Unternehmen transparent machen“, so der Impuls des Landrats.

Er erinnerte daran, dass er bei der Einbringung des Kreishaushalts bereits deutlich gemacht habe, dass er die 42 Kommunen des Ostalbkreises als die Motoren des Landkreises ansehe. „Dort müssen Arbeitsplätze gesichert und zukunfts- und wettbewerbsfähige Strukturen erhalten oder neu geschaffen werden. Eine nachhaltige Wirtschafts- und Strukturförderung, die eng mit dem Ostalbkreis verzahnt ist, ist mir deshalb äußerst wichtig“, betonte der Landrat. „Mit Blick auf die von Magna angekündigte Werksschließung gilt es nun für die Stadt Bopfingen und den Ostalbkreis, schnellstmöglich abgestimmt und konzertiert vorzugehen und mit Unterstützung von Winfried Mack das Land einzubeziehen.“