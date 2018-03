Märchen-Musical „Freude“ hilft den Drachenkindern

Riesbürg hat ein Herz für die Radio 7 Drachenkinder. Nachdem man bereits bei mehreren Weihnachtssingen für die Aktion sammelte, will man mit dem Musical „Freude“ von Kurt Gäble am 25. März weitere Spenden zugunsten der kranken, behinderten oder traumatisierten Kinder sammeln.

„Wir haben überlegt in welchem Rahmen wir die bisherigen Spenden übergeben wollen, und so war die Idee des Musicals geboren“, erzählen Chorleiterin Silke Kemnitzer und Brigit Minder, Dirigentin des Musikvereins Riesbürg. Mitmachen kann und darf jeder, der Spaß am Singen hat. Zwar meldeten sich spontan verschiedene Sänger aller beteiligten Chöre, aber auch Nichtmitglieder finden sich unter den Sängern.

Rektor Eberhard Geiger ist der Erzähler

Der Rektor der Grundschule Riesbürg, Eberhard Geiger, war von der Idee sofort begeistert und sagte die Unterstützung des Grundschulchores zu. „Wenn es um Musik geht, kann ich einfach nicht Nein sagen“, sagt er. Und da die Dirigentenposten schon besetzt waren, kommt ihm im Musical die Rolle des Erzählers zu. So wurde aus einer spontanen Idee das Gemeinschaftsprojekt einer ganzen Gemeinde mit insgesamt 80 Beteiligten quer durch alle Altersschichten.

Das ursprünglich für Erwachsene geschriebene Musical hat die Wertevermittlung zum Thema. Trotz seines Geschäftserfolges verliert der Hersteller von „Freudedinge“ seine eigenen Freunde. Erst als er ein Wagnis eingeht, entdeckt er die Schönheit der Natur, Freundschaft und Liebe wieder.

Aufgrund der vielen Beteiligten stehen nur drei Gesamtproben aller Beteiligten zur Verfügung. „Der Rest muss in Einzelproben einstudiert werden“, so Birgit Minder. „Aber aufgrund der Qualität, die unsere Beteiligten haben, habe ich hier keine Bedenken.“ Auch Silke Kemnitzer sieht dem Auftritt gelassen entgegen. „Was wir bei der ersten gemeinsamen Probe schon alles erreicht haben – da sehe ich keine Probleme. Egal ob die Erwachsenen oder vor allem auch die Kinder – es ist Qualität da und ganz wichtig, Freude am Singen.“

Und so freuen sich neben den Chorsängern und den Musikern des Musikvereins vor allem auch die Solisten Verena und Silke Leitner, Michael Janku oder die „Rapper-Kids“ Paul Kohler, Emilia Pflanz, Fabian Brenner und Lea Schüler auf ihren Auftritt. Beteiligt sind Cantabile-Chor, Katholischer Kirchenchor, Katholischer Frauenbund, Seniorenkreis und Musikverein Riesbürg.