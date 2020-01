Mehrere junge Männer sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Wallersteiner Hauptstraße in Streit geraten. Dabei wurden ein 21 und ein 19 Jahre junger Mann aus Wallerstein von einem 25 jährigen aus Augsburg und einem 25 jährigen aus Wallerstein mehrfach ohne offensichtlichen Grund geschlagen. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, müsse Weiteres noch ermittelt werden.