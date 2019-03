Loveparade-Mitbegründer DJ Dr. Motte kommt nach Bopfingen

Wellen des Kults werden am 4. Mai über die Stadt am Ipf schallen. Denn Dr. Motte, der die Loveparade mitbegründet hat, kommt nach Bopfingen. Er tritt im Rahmen des „Fuchs & Hase“-Festivals auf das Fliegerareal. Die Organisatoren haben sich für die dritte Runde einen der bekanntesten deutschen Techno-DJs, Musikern sowie Labelbetreibern eingeladen. Techno-Fans der gesamten Region dürfen sich auf diesen Hauptact freuen.

Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, können Menschen unterschiedlichsten Alters auf mehreren Floors in den Mai und in die bevorstehende Sommer-Saison tanzen. Die Stadt am Ipf soll, so schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilungen, auch in diesem Jahr bis spät in die Nacht beben. Das Flugplatzareal auf dem Bopfinger Sandberg biete, inmitten der atemberaubenden Natur mit Blick über das gesamte Ries, eine unvergleichliche Atmosphäre und verwandle sich für einen Tag in eine Party-Zone.

Beim Fuchs & Hase können die Besucher in diesem Jahr zu Beats von Dr. Motte tanzen. (Foto: Jürgen Blankenhorn)

Die Macher, bestehend aus der Fliegergruppe Bopfingen, Rainer Mayer des Orbit Teams und weiteren ehrenamtlichen Helfern, konnten ein Line-Up verpflichten, das es in sich hat. Nach den bisherigen zwei Floors, für welche im vergangenen Jahr bereits alle Flugzeuge aus dem Hangar anderweitig untergebracht werden mussten, weiten sie in diesem Jahr das Areal nochmals um einen dritten „Party-Floor“ aus. „Open Air“ kommen weitere Bereiche hinzu. DJs der Genres Elektro, Techno sowie Party-Hits und aktuelle Charts begeistern unterschiedlichste Alters- und Interessensgruppen. Neben Top-Act Dr. Motte begeistert eine Vielzahl weiterer regionaler, als auch überregionaler Künstler das Publikum.

Folgende Künstler kommen Anfang Mai nach Bopfingen:

Techno Hangar (Techno und Elektro): Dr. Motte, Orbit Team, Newcomer Phillip Stöger aus Österreich, Der Heidenheimer AvB

Party Zelt (Charts und Mixed Music): CRA-Team, Brandy

Army of Techno (Hard Techno): DJ Nico Ferru, Acid Fonic, Simone Says, Brainstorm

Daten und Fakten zum Festival

Das Fuchs & Hase-Festival steigt am Samstag, 4. Mai, auf dem Fliegerareal Sandberg in Bopfingen. Der Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist erst ab 18 Jahren. Tickets kosten im Vorverkauf elf Euro und an der Abendkasse 15 Euro.

Vorverkaufsstellen: Farben Hilkert Bopfingen und Nördlingen, Café Mayersbeck Bopfingen. Online unter: www.eventbrite.de/e/fuchs-hase-festival-tickets-58627157406