Unbekannte haben am Wochenende an einem Lastwagen den Tankdeckel aufgebrochen und Diesel abgeschlaucht. Der Lkw war in der Industriestraße, parallel zur Bundesstraße, abgestellt.

Wie die Polizei berichtet haben die Diebe rund 350 Liter Diesel abgezapft. Den Diebstahl bemerkte der Lkw-Fahrer erst am Montagmorgen gegen fünf Uhr.