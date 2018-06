„LiteraTOUR“ wird fortgesetzt

Nach einer erfolgreichen „LiteraTOUR“ im vergangenen Jahr startet das Bücher- und Handelsregal in Bopfingen vom 16. bis zum 25. Juli in die nächste Runde. Christiane Köhn-Ladenburger und Simone Uhl sind wieder mit dem roten Bus unterwegs. Thema: Die Welt der Bücher – durch Bücher die Welt bereisen.

Die Buchhändlerinnen aus Bopfingen haben wieder viele Bücher im Gepäck. Passend zum Motto werden Weltatlanten, Koch- und Vorlesebücher, Erstlese- und Abenteuerbücher aus fernen Ländern eingepackt. Reiseführer und Bildbände werden nicht fehlen. Die „LiteraTOUR“ wird sozial-medial beworben und Tipp-Geber für besondere Plätze und Themen werden belohnt. Anhand der Einsendungen wird die Tour im Juli geplant. Die Tour startet am 16. Juli und dauert zehn Tage lang.

„Wir sind gespannt, an welche Orte es uns in diesem Jahr bringt und welche tollen Menschen und Persönlichkeiten wir kennenlernen werden. Auf jeden Fall hoffen wir, dass unseren Blog und unsere Tour den gleichen Anklang findet wie im vergangenen Jahr“, so Simone Uhl.