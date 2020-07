Schon viele Projekte und Organisationen hat der Lions-Club Ostalb-Ipf unterstützt und mit seinem gesellschaftlichen Engagement soziale Institutionen in der Region und darüber hinaus gefördert. Bereits im Frühjahr meldete sich der Club im Kinderdorf Sankt Josef in Unterriffingen und überraschte mit der Information, in diesem Jahr auch eine Spende an die Kinder und Jugendlichen der Jugendhilfe-Einrichtung auf dem Härtsfeld zu machen.

Vor kurzem kamen nun der bisherige Präsident Andreas Plöchl sowie der amtierende Präsident des Clubs Michael Jast sowie Präsidiumsmitglied Martina Stark nach Unterriffingen, um den Scheck zu überreichen. Corona-konform wurden die Gäste auf dem Gelände des Kinderdorfes empfangen und Einrichtungsleiter Erich Staudenmaier konnte zusammen mit Hausmeister Siegfried Starzonek einige Maßnahmen zeigen, die bereits mit Hilfe von Spendenmitteln umgesetzt wurden oder bald begonnen sollen.

Darunter das große Spielgelände, der offene Pferdestall mit Padock und Reithalle, das frisch sanierte „Bädle“ sowie die „ausgehobene Grube“ für einen neuen Sandspielplatz für Kleinkinder. Einen Teil der Spende von 3000 Euro soll in dieses neue Projekt fließen, ebenso sollen anteilig die Pferdepädagogik sowie die Medien-AG unterstützt werden. Gerade während der Schulschließung in den zurückliegenden Wochen wurde deutlich, wie notwendig die Medien-technische Ausstattung und mehr noch die Medienkompetenz von Schülern und Erziehern gefragt ist.