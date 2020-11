Lions-Adventskalender ist ab sofort erhältlich

„Gewinnen und damit helfen können“ lautet das Motto des Lions Clubs Ostalb-Ipf, der wieder einen attraktiven Adventskalender herausgegeben hat. Für den Kalender wurden mehr als 200 attraktive Preise mit einem Gesamtwert von 11 000 Euro gespendet.

„Das ist eine tolle Wertschätzung unseres Kalenders durch unsere Unterstützer“, sagt Lions-Präsident Michael Jast. „Wir hatten in den vergangenen Monaten keine Möglichkeit, um ein Konzert oder eine andere Benefizveranstaltung anbieten zu können. Damit konnten wir auch keine Mittel für unsere Hilfsprojekte erwirtschaften. Wir sind deshalb froh darüber, den Kalender auf die Beine stellen zu können.“

Der Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Bild, das der Lauchheimer Maler Paul Groll gestiftet hat. Groll hat auch das Motiv für den diesjährigen Kalender gemalt. Mit dem Verkaufserlös wollen die Clubmitglieder weiter die Unterhaltung eines Vorschulkindergartens in Mosambik unterstützen.

Gewonnen haben aber auch schon die Kinder und Jugendlichen in der Region. Denn wer einen der 2500 Kalender kauft, unterstützt damit auch die Arbeit an den Musikschulen in Bopfingen, Ellwangen und Neresheim, den Knabenchor der Abtei Neresheim sowie Präventivprojekte an mehreren Schulen. Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich ermittelt und bei der Schwäbischen Post (auch online: www.schwäbische-post.de) , bei der Ipf- und Jagst Zeitung (www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis) und auf der Homepage des Clubs www.lions-ostalb-ipf.de veröffentlicht.

Gewonnen hat die Person, bei der die gezogene Gewinnnummer mit der auf dem Kalender aufgedruckten Nummer übereinstimmt. Zum Preis von fünf Euro können die Kalender ab sofort in Bopfingen bei Modehaus Linse, elektro-plus GmbH / Martin Graf, Rats-Apotheke, Orthopädie-Schuhtechnik Minder und Blumenbinderei Wengert, in Lauchheim bei Elektro Beck GmbH und Regionalmarkt Bengelmann, in Westhausen bei Baumann Creative GmbH, in Neresheim bei Bücher Scherer, in Ellwangen bei Buchhandlung Buchbar, Abele Ambiente, Buchhandlung Rupprecht und Zigarren Sperrle, in Unterschneidheim bei der Alemannen-Apotheke sowie in Hüttlingen bei Orthopädie Schuhtechnik Minder erworben werden.