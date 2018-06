Der Liederkranz Bopfingen hat eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Verein „Schmiede e. V.“ übergeben. Der Verein will einen Jugendtreff in der alten Bopfinger Schmiede einrichten. Das Geld war beim Frühjahrskonzert des Liederkranzes zusammengekommen und sollte einem Projekt in Bopfingen zugute kommen. Bürgermeister Gunter Bühler (links) und die Mitglieder des Vereins freuen sich über den Spendenscheck. Foto: Liederkranz Bopfingen