Liederkranz noch ohne Singstunden

Im Saal beim Sonnenwirt hat der Liederkranz Bopfingen seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Noch können keine Singstunden stattfinden.

Vorstandsvorsitzende Dana Erck eröffnete die Sitzung und begrüßte auch Bürgermeister Gunter Bühler und Hans Zyhajlo, Bezirksvertreter für Bopfingen vom Eugen-Jaekle-Chorverband und Ehrenmitglieder. Zum Totengedenken an Manfred Merz, den „Bärenwirt", einen Alt-Bopfinger und treuen Sänger, erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.

Weil im Moment noch keine Singstunden stattfinden können, soll der zweiwöchige Sängerstammtisch auf jeden Fall noch so lange beibehalten werden, bis wieder gesungen werden kann. Darauf wurde vom Open-Air-Konzert mit Tom Croel im Stadtgarten als Höhepunkt berichtet. Die Schatzmeisterin Lidwina Höß konnte von einem positiven Ergebnis berichten, und die Kassenprüfer Monika Weiß und Tanja Stritzelberger bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Der Jahresrückblick von Helmut Sohnle in Form eines 40-minütigen Films zeigte, dass der Verein doch einiges geleistet hat.

Zyhajlo nahm die Entlastungen vor und wünschte dem Liederkranz bessere Zeiten. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Bühler auf die Situation der Chöre in den vergangenen Jahren ein. „Uns Sänger hat es am schlimmsten während der Corona-Zeit getroffen, aber der Liederkranz ist eine gute Truppe, die auf das 200-jährige Jubiläum 2026 hinarbeitet", so Bühler.

Vorstandsmitglied Ingrid Mayer bedankte sich bei allen Ausschussmitgliedern im Verein, den Noten-wartinnen Martina Zeeb und Monika Weiss, Kassiererin Lidwina Höß, der Schriftführerin Ursula Sutschek und bei Dana Erck und Klaus Schäfer für die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Daraufhin wurde die Chorleiterin Anne Hiesinger-Lutz verabschiedet. Die Vorstandschaft bedankte sich bei ihr für ihre Chorleitertätigkeiten der letzten Jahre und überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Vorstandsmitglied Klaus Schäfer verlas die Ehrungen von 2020 und 2021: Hans Böhm (40 Jahre passiv), Hannelore Furtwängler (40 Jahre passiv), Lidwina Höß (40 Jahre aktiv), Bernhard Rapp (40 Jahre passiv), Klaus Schäfer (40 Jahre aktiv), Jutta und Walter Schmid (30 Jahre gemischt), für 10 Jahre aktiv: Sybille Schönig, Harry Lutz, Sandra Reinle, Gabi Neumeyer.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand (Dana Erck, Klaus Schäfer, Ingrid Mayer) sowie die Notenwartinnen Martina Zeeb und Monika Weiss, Schatzmeisterin Lidwina Höß, Schriftführerin Ursula Sutschek und die Kassenprüferinnen Monika Weiss und Tanja Stritzelberger per Akklamation ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme gewählt.

Gisela Sohnle, Michaela Heibel, Claudia Hervy, Rolf Aich, Walter Knaus und Arne Steinberg werden schriftlich und geheim in den Beirat gewählt.

Dann stellte Vorstandsmitglied Klaus Schäfer die Vereinsziele für das laufende Jahr 2022 vor, Vorstandsmitglied Ingrid Mayer bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern und bei Helmut Sohnle für den verfilmten Jahresrückblick.