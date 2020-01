Lesung mit Sky du Mont

Sky du Mont gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern und ist zugleich ein international anerkannter Star. Seit 2002 ist Cayetano, so sein richtiger Name, auch als Schriftsteller tätig. Er veröffentlichte im Laufe der Zeit diverse Romane und Kinderbücher, die er in Lesungen vorstellt.

Jetzt geht er mit seinem aktuellen Programm auf Tour und möchte die Zuschauer wie gewohnt mit Wortwitz und Charme unterhalten. In seinem Kabarett „Jung sterben ist auch keine Lösung“ widmet sich Du Mont brennenden Fragen rund ums Thema Alter und klärt unter anderem, wie es sich verhält, wenn „Söhne in die Jahre kommen“ – so auch der Untertitel seines neuen Buchs.

Mit diesem Programm macht er auch in Bopfingen halt und tritt damit am Freitag, 3. April, um 20 Uhr in der Schranne im Rathaus auf. Mit Humor und einer großen Portion Herz widmet sich Sky du Mont dabei der Frage: Was ist das eigentlich, Alter? Wann sind wir wirklich alt? Und wer sagt uns, wie wir im Alter zu leben haben? Was macht man, wenn einen die eigene Mutter auf Besichtigungstour durch diverse Altersheime schickt?