Lesung mit archäologischer Spurensuche

Am Montag, 6. August, findet im keltischen Herrenhaus am Ipf eine Lesung aus dem Buch „Spuren lesen auf der Schwäbischen Alb“ statt. Zu Gast ist Raimund Haser. Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wangen im Allgäu ist der Herausgeber des Buches. Thema des Buchs ist die Schwäbische Alb als eine von Menschen gestaltete Kulturlandschaft: Neandertaler, Kelten, Alemannen, Römer, Ritter und Adelsleute – sie alle waren schon auf der Schwäbischen Alb zu Hause. In der Neuzeit haben Kirche, Militär, Landwirtschaft und Industrialisierung ihre Spuren hinterlassen. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vor Beginn der Lesung führt Rüdiger Krause, Archäologe an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, auf den Ipf und informiert über aktuelle Erkenntnisse zur Erforschung des Berges. Veranstalter der Lesung sind die LEADER Jagstregion und die Lernende Kulturregion Schwäbische Alb in Zusammenarbeit mit der Stadt Bopfingen.