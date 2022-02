Leseshow mit Nicole Staudinger in Bopfingen

Nicole Staudinger, bekannt geworden als Schlagfertigkeitsqueen, ist Deutschlands erfolgreichste Trainerin in Sachen Schlagfertigkeit und hat mit ihren Bestsellern und ihrem Podcast „Scheiter heiter“ Hunderttausenden von Lesern und Hörern gezeigt, wie sich das Leben schlagfertig meistern lässt. Nun kommt sie am Freitag, 8. April, nach Bopfingen.

Als Unternehmerin und Mutter, nach einer überstandenen Krebserkrankung und dem Ende ihrer Ehe, weiß sie aber auch, wie schnell sich die Vorstellung vom Glück ändern kann. Anstatt aufzugeben, begann sie zu schreiben – und wurde mit ihren ehrlichen und mutmachenden Büchern über Nacht zur Bestsellerautorin.

In ihrem Buch „Von jetzt auf Glück“ oder besser gesagt, wie wir das Leben aus der richtigen Perspektive sehen und das Glück nicht aus den Augen lassen, zeigt die Rheinländerin, warum es manchmal nur den richtigen Blickwinkel braucht, um wieder so richtig glücklich zu sein.

Alle wollen glücklich sein, nur keiner hat aber einen Plan, wie er das anstellen soll. Nur eins ist klar: Von selbst passiert da nix. Nicole Staudinger aber weiß: Das Glück wartet immer wieder gerade dort, wo man es nicht vermutet. Und wenn das Leben sich mal wieder querstellt, dann kann es schon helfen, den Blickwinkel zu ändern.

Ebenfalls mit im Gepäck hat Nicole Staudinger ihr neues Buch „Leicht gesagt! Wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll“, das erst am 1. Februar auf dem Markt erscheint. Worte haben die Macht, die Welt zu verändern. Sie können Liebe ausdrücken, Trost spenden und motivieren, über sich hinauszuwachsen. Immer wieder müssen sie aber auch richtig eingesetzt werden, wenn schlechte Nachrichten überbracht oder unangenehme Gespräche geführt werden. In ihrem neuen Buch analysiert die erfahrene Trainerin und Schlagfertigkeitsqueen Alltagssituationen, zeigt Stolperfallen auf und liefert einen ganz konkreten Leitfaden für schwierige Gespräche jeglicher Art.

Nicole Staudingers Shows sind Kult und begeisterten in den vergangenen Jahren bereits Zehntausende Zuschauer deutschlandweit. Tickets sind ab 1. Februar zu einem Preis von 18 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Online können zusätzliche Gebühren anfallen.