Leseraufruf: Historische Bilder und Geschichten zur Ipfmess gesucht

2011 feierte die Ipfmess ihr 200-jähriges Jubiläum. Kein Geburtstag wurde in Bopfingen jemals so gefeiert wie dieser. Kaum ein Volksfest weckt so viele Emotionen bei den Menschen in der Region wie die Ipfmess. Kleine und große Geschichten wurden hier geschrieben und warten darauf entdeckt zu werden.

Das moderne Gesicht der Ipfmess kennt jeder. Weniger bekannt aber ist das historische Gewand. Zum Gedenken an den Besuch seiner „allergnädigsten Königlichen Majestät“ in Bopfingen am 10. Juli 1811, baten die Bürger der Stadt ihren König damals, von fort an alljährlich ein Volksfest zu seinen Ehren abhalten zu dürfen.

Am 16. Juni 1812 kam dann die Erlaubnis von König Friedrich I. von Württemberg. Was er damit ausgelöst hat, konnte seine Majestät damals noch nicht ahnen.

Schade, dass es von diesem Ereignis noch keine Fotografien gab. Die bislang älteste, erhaltene Fotografie der Welt stammt aus dem Jahre 1826, weit nach der ersten Ipfmess. Von der 100-jährigen Jubiläumsmesse 1911 dagegen gibt es schon viele historische Aufnahmen. Vielleicht warten ja noch weitere interessante neue „alte“ Fotografien auf ihre Entdeckung?

Wer hat einen Ipfmess-Schatz?

Für eine historische Ipfmess-Serie in der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ mit Geschichten rund um das bekannteste Volksfest in der Region, werden „alte“ Geschichten gesucht und vielleicht hat auch noch jemand den einen oder anderen unbekannten aber wissenswerten Ipfmess-Schatz. Vielleicht hat beispielsweise jemand seinen Ehepartner vor vielen Jahren auf der Ipfmess kennengelernt?

Wir würden gerne erfahren, wie das passiert ist und welchen Stellenwert im Privatleben die Ipfmess heute noch hat. Wer kennt zum Beispiel noch besondere Händler oder Warenstände von damals auf der Ipfmess? Was haben die Händler damals verkauft und waren die Waren ihr Geld wert? Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Geschichten, die es wert sind einmal erzählt zu werden.

Teilen Sie uns Ihre Erinnerungen mit

Die Redaktion der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“, freut sich über die Rückmeldungen. Teilen Sie uns Ihre Erinnerungen, Fotos und Geschichten mit und machen Sie die Ipfmess zu dem was sie seit vielen Jahren ist: Ein Stück wertvoller Kulturgeschichte und ein beliebtes Volksfest in der Region für Jung und Alt.