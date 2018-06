Lena Niklas ist Bayerns beste Brauerin

Eine Trochtelfingerin ist Bayerns beste Brauerin. Die 22-jährige Lena Niklas hat im Juli dieses Jahres ihre dreijährige Bierbrauerlehre bei der Kulmbacher Brauerei abgeschlossen und wurde dabei unter 28 Auszubildenden des gleichen Jahrgangs, darunter vier Frauen, zur besten bayerischen Brauerin und Mälzerin gekürt. Am Dienstagabend, 11. Oktober, nahm sie in Kulmbach diese Auszeichnung im Beisein der stellvertretenden Bopfinger Bürgermeisterin Gisela Knobloch entgegen. Bereits am Wochenende hatte sie ihr Handwerk mit einer mobilen Brauerei auf den Bopfinger Heimattagen gezeigt.

Für Lena Niklas, die 2013 am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen ihr Abitur abgelegt hatte, wäre ein unmittelbar darauf folgendes Studium eine Option gewesen, aber sie entschied sich für eine Lehre. Der Beruf als Metzgerin entfiel, weil sie Tiere mag und sie nicht gerne eine Kuh zerlegen wollte. Auch die Lehre als Bäckerin kam nicht in die engere Wahl, da sie nicht gerne nachts um drei Uhr aufstehen wollte.

Eine Kombination aus Handwerk und Lebensmittelbranche wäre eigentlich ideal, und der Beruf des Brauers kam in die engere Wahl. Lena Niklas suchte im Umkreis von rund 240 Kilometern eine Lehrstelle in einer Brauerei, und die Kulmbacher Brauerei kann sich heute noch glücklich schätzen, dass sie sich für diese Auszubildende entschloss, die nach Abschluss der Lehre in den vergangenen Monaten an den verschiedensten Orten in der mobilen Brauerei die Kunst des Bierbrauens demonstrieren konnte und sich zu Beginn der Lehre als „sprachliche Migrantin“ dennoch gut aufgehoben fühlte. Lena Niklas freut sich schon darauf, wenn sie in der kommenden Woche in Fulda ihr Studium im Bereich der Lebensmitteltechnologie startet. Dies sei genau die Richtung, die ihr vorschwebe.

Michael und Borgny Schieber, die Sonnenwirte, freuten über die mobile Brauerei in ihrer Gaststätte während der Bopfinger Heimattage und mit ihnen sowohl Michael Schmid, Leiter des Veranstaltungsbereichs der Brauerei, als auch Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler, der schon im Oktober 2003 bei der Feier der Deutschen Einheit in Magdeburg im Bereich Regionalmarketing der Region Oberfranken in Bayreuth zusammen mit Michael Schmid für Bayern Werbung machte und seitdem gute Kontakte zu Schmid pflegt.