Leichtkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der jugendliche Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Freitagnachmittag in Oberdorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein Autofahrer gegen 17 Uhr die Ellwanger Straße in Richtung Kerkingen und wollte nach links in die Kastellstraße abbiegen.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Durch die nachfolgende Kollision wurde der 16-jährige schwer verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.