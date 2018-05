Leader-Föderung für keltischen Fürstenhof

Die Stadt Bopfingen erhält einen Zuschuss aus dem europäischen Förderprogramm Leader. Mit rund 130 000 Euro unterstützt die EU die Rekonstruktion eines keltischen Fürstenhofs als Archäo-Park Ipf.

Bereits heute sind am Fuße des Ipfs keltische Nachbauten zu sehen: Neben einem Info-Pavillon sind eine Pfostenschlitzmauer und ein Großherrenhaus vorhanden. Diese Gebäude werden nun um ein Gesindehaus, Vorratshaus und Grubenhaus ergänzt. Weiter werden eine Toranlage errichtet und die Gebäude mit einer Hecke umfriedet. Damit entspricht die Anlage einem typischen keltischen Rechteckhof, dessen Spuren so auch bei archäologischen Grabungen in der Nähe des Ipfs gefunden wurden. Die Freilichtanlage bleibt auch in Zukunft kostenlos zugänglich. Mit der Förderung werden auch Begleitmaterialien erstellt, damit Besucherinnen und Besucher auf eigene Faust in die keltische Vergangenheit des Ipfs eintauchen können.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler freut sich, dass die Fördermittel nun bewilligt wurden: „Wir werden noch in diesem Sommer mit der Maßnahme beginnen. Der Archäo-Park wird voraussichtlich im nächsten Jahr fertiggestellt und lässt dann die Geschichte der Kelten am Ipf wieder aufleben.“