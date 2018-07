Zur Eröffnung des neuen Englischen Gartens auf Schloss Baldern hatte das Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein die ganze Balderner Bevölkerung geladen. Bei stimmungsvoller Livemusik mit Bruno & Andrea, köstlichem Flammkuchen, Kaffee, Wein und Bier wurde bis spät in den Abend im Innenhof des Schlosses gefeiert. Die Stimmung erinnerte an einen lauen Sommerabend in Italien, bemerkte Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler, bei dem ganz Baldern durch den Garten wandeln und sich später zum Austausch und Miteinander im Schlosshof treffen konnte. Prinz Carl-Eugen und Prinzessin Anna zu Oettingen-Wallerstein war es wichtig, dass alle Balderner den Garten ohne Eintrittsgebühr besichtigen können. Sogar die älteste Bürgerin Balderns, Hildegard Schell (95 Jahre) erschien vital und strahlend auf Schloss Baldern. Wertvolle alte Geschichten wurden ausgetauscht und so manch einer berichtete vom ersten heimlichen Kuss in der verwunschenen Teehausnische im Garten.