Lasershow und wummernde Bässe auf dem Bopfinger Sandberg

Stille auf dem Sandberg? Damit war es am Samstagabend nix. Stattdessen gab es zum zweiten Fuchs&Hase-Festival wummernde Bässe, tanzende Leute und eine bunte Licht- und Lasershow. Ein Highlight für Technofans, die bis in den Morgen durchtanzten.

In der Stadt am Ipf sind mit dem Orbit Team und dem CRA-Team zwar schon seit Ewigkeiten DJs zu Hause, aber die Partyszene hielt sich in Grenzen. Im vergangenen Jahr wurde deshalb zusammen mit der Fliegergruppe Bopfingen das Fuchs&Hase-Festival ins Leben gerufen. Nachdem zahlreiche DJs und Gäste den Hangar sowie die Zelte erfolgreich in eine Partyszene verwandelten, stand für die Veranstalter fest, dass muss wiederholt werden. Am vergangenen Samstag war es in Bopfingen wieder soweit: das Techno- und Musikevent ging in die zweite Runde mit Unterstützung der Stadt und Skischule Bopfingen.

Ab 20 Uhr waren die wummernden Bässe schon von Weitem zu hören. Langsam tauchten dann auch die ersten Gäste auf, die zunächst wohl noch das Wetter und die Aussicht auf Bopfingen genossen, bevor sie sich in den Hangar wagten. Neben dem Orbit Team sorgten hier die DJs Lützenkirchen, Alain Delay, Robert Stahl und Save C für Stimmung.

Und die kam an,. Viele, aber nicht alle Gäste gaben sich völlig den Beats hin und tanzten was das Zeug hielt. Andere wippten nur zart mit dem Fuss, fanden die Party und die Location aber trotzdem „super“.

Während sich die Tanzfläche im Techno-Hangar letztlich doch recht schnell füllte, dauerte es im Partyzelt etwas länger. Doch das CRA-Team und die DJs Diabolo, Müller & Schmidt und DJ Ted Mavis konnten mit Partyhits und Charts schließlich auch hier die Leute noch zum Feiern bewegen.

Für die Party waren die Gäste nicht nur aus Bopfingen, sondern aus dem gesamten Umland angereist.

Am Ende wurde es ein richtig langer Partyabend. Zu Techno- und Partybeats wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt – so mussten Fuchs und Hase auf dem Sandberg einige Zeit warten, bis sie sich „Gute Nacht“ sagen konnten.