Lars Wolf ist offiziell neuer Schulleiter der Werkrealschule Bopfingen

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat an der Werkrealschule Bopfingen den bisherigen Konrektor und kommissarischen Schulleiter Lars Wolf mit sofortiger Wirkung zum neuen Schulleiter bestellt.

Nach dem Grundwehrdienst nahm Lars Wolf an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd sein Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Deutsch, Biologie und Geschichte auf. Seinen Vorbereitungsdienst absolvierte er anschließend an der Parkschule Essingen und dem Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd. Über die Helmut-Rau-Schule Mainhardt und die Schillerschule Aalen, damals noch Werkrealschule, kam Lars Wolf schließlich 2010 an die Werkrealschule Bopfingen, an der er bereits ein Jahr später ständiger Vertreter des Schulleiters wurde.

Neben seiner Klassenlehrertätigkeit war der engagierte Pädagoge in sehr vielfältigen Aufgabenfelder eingebunden. Er war Fachbetreuer für Biologie und andere Naturwissenschaften, pflegte die gesamte Lehrmittelsammlung, war zertifizierter LRS-Ansprechpartner sowie Sicherheitsbeauftragter und Mitglied der schulischen Arbeitsgruppe der IHK Bildungsoffensive 2000. Mit viel Geschick organisierte er die Haupt- und Werkrealschulprüfungen und brachte den schulischen Digitalisierungsprozess maßgeblich voran. Sein breites Wissen und Können gab er als Mentor gerne an Lehramtsanwärter oder Praktikanten weiter.

Doch auch außerhalb der Schule ist Lars Wolf kein Unbekannter. Als Fachberater für Kompetenztraining und Mitglied des Arbeitskreises Hauptschule arbeitete er für das Staatlichen Schulamt Göppingen, als Prüfer für die zweite Staatsprüfung hingegen für das Landeslehrerprüfungsamt.

Bereits seit Schuljahresbeginn ist Lars Wolf aus schulorganisatorischen Gründen kommissarischer Schulleiter der Werkrealschule Bopfingen und ist nun offiziell mit sofortiger Wirkung zu deren Schulleiter bestellt worden.