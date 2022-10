Langholz-Lkw kippt in Kreisverkehr um

Am Kreisverkehr bei Ehringen hat sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen, der mit Langholz beladen war, von der Nordumfahrung kommend in den Kreisverkehr ein.

Beim Durchfahren des Kreisverkehrs, auf Höhe der Abfahrt in Richtung Dinkelsbühl kippte das ganze Gespann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts um. Der Schaden am Lkw sowie der Verkehrsinsel beläuft sich auf knapp 100 000 Euro. Der Fahrer des Langholzzuges erlitt nur leichte Verletzungen.

Die B 25 musste aus Dinkelsbühl und Möttingen kommend am Kreisverkehr Ehringen bis mittags komplett gesperrt werden. Aus südlicher Richtung wurde der Verkehr an der Ostumfahrung bei der Firma Varta ausgeleitet, aus Richtung Dinkelsbühl erfolgte die Ausleitung in Höhe Wallerstein West.