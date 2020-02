Langfinger in Nördlingen: Gleich vier Ladendiebstähle an nur einem Tag

Ein Ladendetektiv hat am Freitag mehrere Diebstähle vereitelt. Der Mann ertappte gleich vier Diebe in einem Drogeriemarkt in der Nördlinger Innenstadt.

Wie die Polizei berichtet, habe gegen 13 Uhr eine 16-Jährige Kosmetikartikel im Wert von rund 16 Euro eingesteckt. Kurz darauf, knapp 40 Minuten danach, steckte ebenfalls eine 16-jährige Jugendliche Kosmetikartikel im Wert von rund 30 Euro ein.

Gegen 15.30 Uhr dann ein Diebespaar, sie 21 Jahre alt, er 25 Jahre, das zunächst fliehen konnte. In der näheren Umgebung wurden sie dann aber festgenommen. Die 21-Jährige hatte in ihrer Handtasche gestohlene Parfüms im Wert von rund 650 Euro.

Präparierte Handtasche

Die Handtasche der Frau sei für solche Diebestouren präpariert gewesen, heißt es weiter. Damit konnte sie die Diebstahlsicherung überwinden. Bei ihrem Begleiter fand die Polizei hingegen nichts. Die beiden durften nach der polizeilichen Maßnahme gehen.

Gegen 18.45 Uhr wollte eine 26-Jährige Lebensmittel stehlen. Dazu legte sie die Ware im Wert von rund 20 Euro in ihrem Kinderwagen ab.