Zum 13. Mal jährt sich die lange Nacht der Märchen in Bopfingen. Am Vorabend des Muttertags entführen die Erzählerinnen der Erzählgemeinschaft Ostalb „Märchenbrunnen“ in die zauberhafte Welt der Fantasie. Friede Wallentin, Carmen Stumpf, Helga Schwarting und Ute Hommel erzählen Märchen von Müttern, von guten Müttern, von bösen Müttern, von Stiefmüttern und fürsorglichen Müttern. Begleitet werden sie dabei von der Flötengruppe Tibia musici unter der Leitung von Dorothee Theuer. In den beiden Pausen wird bewirtet. Gelesen wird am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in der Schranne im Alten Rathaus Bopfingen.

Karten zu neun Euro gibt es im Vorverkauf in der Bücherinsel Bopfingen und im Weltladen Aalen, Abendkasse zehn Euro. Weitere Infos unter www:maerchenbrunnenostalb.blogspot.com.