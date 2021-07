Landwirte sollen sich gegen ständige Vorwürfe wehren

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief begehen Landwirte seit Jahren zwei Fehler: Sie sind zu nett und sich untereinander nicht wirklich einig. Dass Bauern lieber offensiv den Weg in die Öffentlichkeit suchen und sich nicht zum Sündenbock für alles machen lassen sollten, hat der Politiker, selbst Landwirt im Vollerwerb, auf der kleinen Bauernkundgebung im Bopfinger Stadtgarten gefordert. Die Veranstaltung fand unter Federführung der CDU Ostalb, nicht des Bauernverbandes Ostalb-Heidenheim statt.

Laut Rief vergehe kein Tag, an dem Landwirte nicht mit Vorwürfen belästigt würden. Als Beispiele nannte er Klimaschutz, Tierhaltung, Biodiversität und Ackerbau. Seiner Meinung nach würden hier Tatsachen verfälscht, insbesondere beim Thema Klimaschutz. Die Landwirtschaft solle für mehr als zwölf Prozent der Treibhausgase verantwortlich sein. Eine Verdrehung der Tatsachen, so Rief. Die Vorwürfe seien einfach falsch.

Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Biberach forderte, dass Landwirte offensiv gegen solche Vorwürfe vorgehen sollten, denn die „Art und Weise“, wie Bauern von „gewissen Interessengruppen“ vorgeführt würden, habe nichts mit „Anstand zu tun“. Hier werde emotional und nicht mit Fakten gearbeitet, sagte Rief, der den Landwirt als „wichtigsten Beruf der Erde“ bezeichnete. Daher müsse man ganz anders in der Öffentlichkeit auftreten, lauter und mutiger werden, sich klar und faktenreich mit Kritik auseinandersetzen. Zudem forderte er, das Landwirte stärker zusammenhalten sollten.

Zum Thema ökologische Landwirtschaft vertrat Rief eine klare Meinung. Wer das möchte, müsse auch in Kauf nehmen, dass Produkte im Preis steigen würden. Verbraucher müssten das an der Ladentheke honorieren. Sei das nicht möglich, müsse der Staat dem Landwirt eben einen Ausgleich anbieten. Ansonsten befürchtete Rief, dass deutsche Produkte irgendwann aus den Supermärkten verschwinden, weil sich die Produktion für die Bauern nicht mehr lohne.

Kucher kritisiert ständige neue Verordnungen

Nicht als Organisator, sondern als Gast und Redner nahm auch Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbandes Ostalb-Heidenheim, an der Kundgebung teil. Er kritisierte, dass der Landwirt gezwungen werde, immer neue Verordnungen zu erfüllen, hierfür aber nicht genug finanzielle Unterstützung erhalte. Schließlich wolle man auch weiterhin Qualität erzeugen. „Auch eine Pflanze braucht Nahrung. Wenn ich da geize, wächst nichts richtig“, mahnte Kucher.

Als Beispiel „fachlich falscher, politischer Entscheidung“, führte der Vorsitzende die aktuelle Kälbertransportverordnung an. Die Gesetzesinitiative sieht vor, dass Kälber nicht nach 14, sondern erst nach 28 Tagen transportiert werden dürfen. Die Immunität solle da angeblich besser sein, sodass die Kälber den Transport besser aushalten könnten, erzählte Kucher. Die Verordnung sei zwar gut gemeint, aber einfach nicht richtig und frei von Fachwissen.

Außerdem kritisierte Kucher die aktuellen Preise für Mastschweine und Ferkel. Die gingen runter, da der Einzelhandel der Politik und den Landwirten diktiere. Der Einzelhandel gebe die Maßstäbe vor. Hier habe die Politik versäumt, entsprechende Regelungen zu treffen. Gerade die Investitionen, die ein Landwirt in der Schweinezucht tätigen müsse, seien laut Kucher „unglaublich“.

Hubert Kucher kritisierte die aktuell sinkenden Preise für Mastschweine und Ferkel. (Foto: Jens Büttner/dpa)

Kucher betonte, dass man Ernährung nicht von politischen Entscheidungen abhängig machen dürfe. Ohnehin fordere der Bauernverband, dass Klimaschutz und Ernährungssicherheit ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler hob die Wichtigkeit der Landwirtschaft hervor, insbesondere während der Corona-Pandemie. Wenn es bei Lebensmitteln ähnliche Probleme in den Lieferketten gegeben hätte wie bei der Industrie, wolle er sich nicht vorstellen, welche Verhältnisse daraus resultiert hätten. Am krisensichersten sei eine Lieferkette, wenn es regionale Kreisläufe gebe und vor Ort produziert werde.

Laut Bühler sind vor allem Familienbetriebe betroffen

Bühler sprach auch den „Investitionswahnsinn“ in der Schweinezucht an. Er habe noch nie so viele Schweinebauern wie in den vergangenen zwei Jahren aufgeben sehen. Betroffen seien nicht die Agrarriesen, sondern die kleinen und mittleren Familienbetriebe. Wenn man gesunde Lebensmittel wolle, brauche man diese Betriebe aber.

Zum Ende der Veranstaltung fand noch eine Podiumsdiskussion statt, bei der der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Josef Rief, Annika Kurz, Vorsitzende der Landjugend Ostalb, sowie Hubert Kucher Fragen des Publikums beantworteten.