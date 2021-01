Landkreis Donau-Ries hebt 15-Kilometer-Regel auf

Der Landkreis Donau-Ries hebt ab Samstag, 23. Januar, die 15-Kilometer-Regelung auf. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. Am Freitag wurde der Inzidenzwert von 200 an sieben Tagen in Folge unterschritten. Er liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 112,9.

Die Regelung, dass touristische Tagesausflüge für Personen, die im Landkreis wohnen, über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt sind, war am 11. Januar eingeführt worden. Damals hatte der Inzidenzwert inerhalb von sieben Tagen die 200er-Marke überschritten. Er lag am 11. Januar bei 234. Laut der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege durfte diese Regelung gilt erst dann aufgehoben werden, wenn der Inzidenzwert von 200 mindestens sieben Tage in Folge wieder unterschritten wurde.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 22. Januar um 8.50 Uhr, bei insgesamt 3404. Hiervon gelten 2835 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 109.

Momentan gelten 460 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. In den lokalen Kliniken werden, Stand 22. Januar, 10 Uhr, 33 Patientinnen und Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch.