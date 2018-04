Das Land Baden-Württemberg fördert den Breitbandausbau in Bopfingen und Tannhausen. Darüber informiert der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack. „Zu den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Standortfaktoren gehört eine leistungsfähige digitale Infrastruktur vor Ort. Sie ist ein wichtiges Kriterium dafür, wo die Bürgerinnen und Bürger wohnen beziehungsweise wo Unternehmen sich ansiedeln möchten“, sagt Mack. Daher freut er sich, dass die Stadt Bopfingen für den Ausbau des Breitbandnetzes einen Landeszuschuss in Höhe von rund 241 000 Euro und die Gemeinde Tannhausen einen Landeszuschuss in Höhe von knapp 94 400 Euro erhält. Damit würden sowohl Bopfingen als auch Tannhausen weiterhin an Attraktivität als Wohn- und Firmenstandort gewinnen.