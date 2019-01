Ladendieb flüchtet und lässt bezahlten Einkauf zurück

Ein 51-Jähriger ist am Mittwochabend beim Diebstahl eines Energy-Drinks im Wert von knapp 60 Cent ertappt worden. Der Mann hatte sich zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Wemdinger Straße in Nördlingen aufgehalten.

Aufgrund vorangegangener Auffälligkeiten im Markt hatte das Verkaufspersonal den Kunden diesmal genauer ins Visier genommen. An der Kasse bezahlte der 51-Jährige zwar seinen Einkauf, als er zum öffnen seines Rucksacks aufgefordert wurde, ergriff er jedoch die Flucht. Seine bereits bezahlten Sachen ließ er einfach zurück.

Der mutmaßliche Dieb ist namentlich bekannt. Zu Hause konnte die Polizei ihn bislang nicht antreffen.