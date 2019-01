Damit nicht neu verhandelt werden muss, ist der Prozess um eine mutmaßliche Brandstiftung in Bopfingen im Oktober 2017 am Donnerstag im Ellwanger Amtsgericht fortgesetzt worden. Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker hatte den Termin festgesetzt, weil laut Strafprozessordnung eine Hauptverhandlung für maximal drei Wochen unterbrochen werden darf.

Strecker verlas ein Gutachten des Landeskriminalamts zu Erdproben am Brandort. Am 19. Dezember, dem dritten Verhandlungstag, hatte das Schöffengericht weitere Zeugen geladen. Sie sollen am 23. Januar aussagen. Es geht um die Nacht des 19. Oktober 2017. Der Angeklagte soll ausgerastet sein, weil seine Freundin ihn verlassen wollte. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, in ihrer Wohnung randaliert und zwei Motorroller ihres Vaters in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer griff auf eine Thuja-Hecke über, verrußte die Hausfassade und beschädigte Rollläden. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.

Die Verhandlung war im November zweimal vertagt worden und kam auch im Dezember nicht zum Abschluss: „Wir können noch keinen Punkt machen“, so Strecker. Das Schöffengericht will einen zweimal nicht erschienenen Zeugen per Vorführungshaftbefehl suchen lassen. Warum der Zeuge, der den Brand meldete und Angaben zur genauen Tatzeit machen könnte, vor Gericht nicht erscheint, bleibt spekulativ. Strecker verhängte Ordnungsstrafen in Höhe von 600 Euro gegen ihn, ersatzweise sechs Tage Haft.

Der Angeklagte beharrt auf seiner Unschuld. Er will zu Hause ein Fußballspiel angeschaut haben. Ein Zeuge hatte den 37-Jährigen entlastet und bestätigt, dieser sei ab 22.30 Uhr zu Hause gewesen. Der Bruder des Angeklagten soll ebenfalls vernommen werden. Er könnte sagen, ob der angebliche Entlastungszeuge zur Tatzeit in Bopfingen war.