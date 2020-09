Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag zu einem Küchenbrand in die Goethestraße ausgerückt. Dort hatte gegen 10 Uhr vermutlich die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses mehrere Gegenstände in den Backkofen gestopft, wodurch es zum Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung kam.

Andere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Vorsorglich wurde ein Nachbargebäude vorübergehend geräumt.

Die Bewohnerin wurde im Zuge der Fahndung im Stadtgebiet aufgegriffen. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Fachklinik verbracht. Die Polizei ermittelt.