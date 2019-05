Kriminelle Cousins werden in Nördlingen geschnappt

Zwei Männer im Alter von 40 und 45 Jahren haben am Dienstagmittag mehrere Geschäfte in Nördlingen bestohlen. Sie konnten von der Polizei gefasst werden und werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Für zwei Männer im Alter von 40 und 45 Jahren endete eine Einkaufsfahrt in Nördlingen. Gegen 11.30 Uhr waren die Beiden einem Ladendetektiv in einem Baldinger Verbrauchermarkt in die Arme gelaufen. Mehrere Artikel hatten die mutmaßlichen Diebe unter ihrer Kleidung verstaut und versuchten so, unerkannt aus dem Markt zu kommen. Bei der anschließenden Nachschau im mitgeführten Pkw fiel den Polizisten neues Werkzeugzubehör in einem Gesamtwert von über 1000 Euro in die Hände. Außerdem war der Fahrer mit über 0,5 Promille alkoholisiert.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die ebenso gestohlenen Waren im Pkw drei weiteren Geschäften in Nördlingen eindeutig zugeordnet werden. Die festgenommenen Beschuldigten, aus dem Balkan stammend, wohnen derzeit vorübergehend im angrenzenden Ostalbkreis. Bei einer Wohnungsdurchsuchung mit Unterstützung der Polizei-Kollegen aus Baden-Württemberg am gestrigen Abend konnte weiteres Diebesgut aus der Baumarktbranche aufgefunden werden. Woher diese Waren stammen, ist abschließend noch nicht geklärt.

Am Mittwoch im Laufe des Tages wurden die beiden Cousins dem Ermittlungsrichter in Augsburg vorgeführt.