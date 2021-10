Krimi, Kunst und Knabenchor – das sind die kommenden Kultur-Events in Bopfingen

Die Stadt Bopfingen etabliert sich weiter als Kultur-Hotspot der Region. Nach einem abwechslungsreichen Sommerprogramm mit zahlreichen Konzerten im Stadtgarten und den Heimattagen, die erneut hauptsächlich aus kulturellen Veranstaltungen bestanden, stehen jetzt die Kultur-Events für die kommende Herbst/Winter-Saison fest. Nach Mechthild Großmann wird mit Miroslav Nemec erneut ein Tatort-Star in Bopfingen gastieren.

Die Corona-Zahlen sind in Bopfingen in der jüngsten Zeit wieder angestiegen. Mit den Veranstaltungen rund um die Heimattage möchte Bürgermeister Gunter Bühler die Infektionen jedoch nicht in Verbindung gebracht haben. Über einen Zusammenhang werde zwar viel geschwätzt, doch man wisse zu 100 Prozent, dass das Infektionsgeschehen, das sehr gut überprüfbar sei, nichts mit den Heimattagen zu tun habe, so der Verwaltungschef.

Daher ist sich Bühler sicher, dass auch die kommenden Veranstaltungen nicht zu Problemen führen werden. Man mache mittlerweile im zweiten Jahr Kultur unter Corona-Bedingungen. Besucher könnten sicher sein, dass man die gebotenen Regeln gut umsetzen werde und keine Gefahr bestehe.

Federführend beim kommenden Programm ist wieder Kulturbeauftragte Victoria Schrödersecker. Sie habe erneut versucht, alle Geschmäcker abzudecken, von Lesungen über klassische Musik bis zu Kabarett und Mundart. Für alle Veranstaltungen, die noch in diesem Jahr stattfinden, sind Tickets ab Montag, 25. Oktober, erhältlich. Karten für Events im neuen Jahr gibt es ab November.

Freitag, 12. November

Den Anfang machen Pfefferle und Zipperle mit „Woisch no?!“ am Freitag, 12. November, um 20 Uhr in der alten Rathausschranne. Tickets kosten 16 Euro, 14 Euro im Vorverkauf. Pfefferle und Zipperle, zwei Freunde an der Schwelle zum Alter, stellen sich die Frage „Woisch no“ und blicken zurück auf verschiedene Stationen in ihrem Leben. Sie tun dies auf Ihre ganz eigene Weise, hintersinnig, augenzwinkernd, manchmal derb aber immer mit viel Humor.

Pfefferle und Zipperle bilden den Auftakt des Kulturprogramms. (Foto: Bernd Sulimma)

Freitag, 26. November

Weiter geht es am Freitag, 26. November, um 20 Uhr in der Schranne mit der „International Guitar Night“. Die Konzertreihe bedeutet für Liebhaber akustischer Gitarrenmusik bereits seit vielen Jahren ein Highlight im musikalischen Jahr. Die international bekannten Meistergitarristen Dylan Fowler (England), Aki Sasaki (Japan), Sophie Chassée und Peter Finger (beide Deutschland) wollen das Bopfinger Publikum in diesem Jahr begeistern. Tickets kosten 25 Euro (Vorverkauf 20 Euro).

Mittwoch, 1. Dezember

Die feierliche Eröffnung der kunstvollen Weihnacht findet am Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr vor dem alten Rathaus statt. Einmalig in der Region ist das historische Rathaus in Bopfingen mit seinen 24 Fenstern und Türen. Einmalig ist auch der größte Adventskalender – bereits weit über Bopfingen hinaus bekannt – der dort zur Weihnachtszeit alljährlich entsteht. Vom 1. bis 23. Dezember täglich um 18 Uhr und an Heiligabend um 11 Uhr wird ein Fenster geöffnet. Die Bilder wurden wieder von Künstlern aus der Region gestaltet – diesmal zum Thema Glücksmomente. Kinder, die gerne als Türöffner-Engel fungieren möchten, können sich bei Victoria Schrödersecker (E-Mail: v.schrodersecker@bopfingen.de) melden.

3. bis 5. Dezember

Geplant ist auch der Bopfinger Nikolausmarkt von 3. bis 5. Dezember rund um das Rathaus, die Schranne und das Foyer im Rathaus. Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr. Die zahlreichen Betreiber der urigen Hütten bieten ein vielfältiges Angebot an Speisen und weihnachtlichen Getränken mit individuellen Rezepturen an. Dazu gibt es ein vielfältiges Programm.

Sonntag, 5. Dezember

Der „Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart“ gastiert im Rahmen des Benefizkonzerts des Lions-Clubs Ostalb-Ipf am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden und Voranmeldung im TUI Reisebüro wird gebeten wird gebeten. Der ökumenische Chor wird mit 50 bis 60 Knaben auftreten und das Konzertpublikum im Advent auf Weihnachten einstimmen und mit geistlicher Chormusik verwöhnen.

Der Knabenchor aus Stuttgart gastiert in der Stadtkirche. (Foto: Knabenchor)

Freitag, 10. Dezember

„Illusionen einer Ehe“ vom Tournee-Theater Stuttgart gibt es am Freitag, 10. Dezember, um 20 Uhr in der Schranne. Geboten wird ein hintergründiges wie leichtfüßiges Theaterstück rund um die Themen Liebe und Treue, Freundschaft und Vertrauen, Wahrheit und Illusionen. Karten kosten 15 Euro (12 Euro im Vorverkauf).

Das Tournee-Theater Stuttgart zeigt „Illusionen einer Ehe“. (Foto: Tournee-Theater)

Samstag, 11. Dezember

Das Naturtheater Heidenheim präsentiert am Samstag, 11. Dezember, um 15 Uhr, in der Aula des Bildungszentrums das Stück „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens. Kinder zahlen sieben, Erwachsene zehn Euro.

Freitag, 17. Dezember

Lisa Fitz kommt mit ihrem Kabarettprogramm „Dauerbrenner- das große Jubiläumsprogramm“ am Freitag, 17. Dezember, um 20 Uhr in die Egerhalle Aufhausen. Tickets gibt es für 25 Euro. Mit unerschöpflicher Energie einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in hat Fitz immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik.

Lisa Fitz kommt im Dezember in die Egerhalle. (Foto: Dominik Reichenbach)

Freitag, 14. Januar

Die Ungarische Kammerphilharmonie Budapest gibt am Freitag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Stadtkirche ein Neujahrskonzert. Das Orchester in authentischer Besetzung der einstigen Strauß’schen Tourneekapelle mit 25 Musikern hat einen Abend mit Kompositionen aus der Straußdynastie vorbereitet. Tickets kosten 25 Euro (20 Euro im Vorverkauf).

Die ungarische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Professor Antal Barnás gastiert erstmalig in Bopfingen. (Foto: Ungarische Kammerphilharmonie)

Samstag, 22. Januar

Mit seinem Multivisionsvortrag „Die steile Welt der Berge“ kommt Alexander Huber am Samstag, 22. Januar, um 20 Uhr in die Schranne. Er zeichnet ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigt extremes Freiklettern in den Alpen wie auch in der Kälte der Arktis und Herausforderungen an wilden Bergen Pakistans. Die Bilder, arrangiert mit Filmsequenzen und steiler Musik, sind ein Erlebnis. Tickets gibt es für 22 Euro (Vorverkauf 18 Euro).

Der Bergsteiger Alexander Huber kommt im Januar nach Bopfingen. (Foto: Jan Vincent Kleine)

Samstag, 5. Februar

Der Münchner Tatort-Kommissar Miroslav Nemec besucht mit seinem Programm „Der Nemec hinter dem Batic“ am Samstag, 5. Februar, um 20 Uhr die Egerhalle. Nemec erzählt, rezitiert, liest und singt aus seiner Autobiographie „Miroslav Jugoslav“. Tickets kosten 24 Euro (21 Euro im Vorverkauf).

Freitag, 11. März

Am Freitag, 11. März, darf man sich um 20 Uhr in der Schranne auf „Gell!“ von Ernst Mantel freuen. Der Kabarettist ist Liedermacher, Komödiant – und Schwabe. Karten kosten 18 Euro (16 Euro im Vorverkauf.

Ernst Mantel präsentiert Kabarett in der Schranne. (Foto: Mia Mantel)

Freitag, 18. März

Der freie Journalist Michael Scheidle liest am Freitag, 18. März, um 19 Uhr in der Schranne aus seinem ersten Kriminalroman. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung im TUI Reisebüro wird gebeten.

Freitag, 25. März

Das Finale des Kulturprogramms bilden die „Vivid Curls“ – mit Mundart aus dem Allgäu am Freitag, 25. März, in der Schranne. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro (Vorverkauf 13 Euro). Inka Kuchler und Irene Schindele gelingt als „Vivid Curls“ die Kombination von Anspruch und Inhalt mit Melodik, abwechslungsreichen Rhythmen und fein herausgearbeiteten Songperlen.