Kreisverkehr in Bopfingen kommt

Der Gemeinderat hat sich nochmals mit dem Bebauungsplan Gewerbepark I im Landschaftsschutzgebiet unter der Burgruine Flochberg befasst. Der Grund: Die Stadt muss für das Bauvorhaben der Firma VAF eine Alternative prüfen.

In der vergangenen Sitzung hatte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Konkret geht es dabei um den Bauantrag der Firma VAF aus Bopfingen. Sie möchte ein neues Bürogebäude und einen Parkplatz für ihre Mitarbeiter bauen. Allerdings liegen beide Bauvorhaben zum Teil in einem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet (wir berichteten).

„Da sich der Planbereich, wie schon erwähnt, in einem Landschaftsschutzgebiet befindet und der geplante Parkplatz einer Alternativprüfung unterzogen werden muss, könnten sich beim Scheitern der Alternativprüfung erhebliche zeitliche Verzögerungen für das Gesamtprojekt ergeben“, berichtete Bürgermeister Gunter Bühler dem Gemeinderat. Dies möchte die Stadt verhindern. Das Aufstellungsverfahren soll nun in zwei getrennte Bebauungspläne aufgeteilt werden. Im Aufstellungsverfahren „Gewerbepark I A“ befindet sich das Bürogebäude, im „Geberbepark I B“ kommt die Planung des Parkplatzbereichs unter. An den gesetzlichen Vorgaben zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ändert sich nichts.

Im Frühjahr soll der Bau des von langer Hand geplanten Kreisverkehrs in Bopfingen entlang der B29 auf Höhe der Firma Arnold und der Einfahrt in den Innenstadtbereich beginnen. Der Gemeinderat hat einstimmig der Vergabe der Bauarbeiten an die Firma Bortolazzi aus Bopfingen zugestimmt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf knappe 700000 Euro. An Zuschüssen des Bundes und des Landes erhält Bopfingen 570000 Euro.

156 000 Euro für die Welfenstraße

Ebenfalls hat der Gemeinderat die Sanierung der Welfenstrasse, zweiter Bauabschnitt, in Schlossberg mit Kosten von 156000 Euro auf den Weg gebracht. Hinzu kommt die Erschließung der Stichstraße an der Zehnscheuer mit 130800 Euro und die Sanierung des Fußwegs in der Ottilienstraße in Kerkingen. Alle genannten Maßnahmen werden ebenfalls von der Firma Bortolazzi ausgeführt.

Aufgrund der Fülle der in diesem Jahr anstehenden Baumaßnahmen, vor allem im Stadtbereich, will die Verwaltung ihre Bürger in Kürze über die eventuell zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen informieren.

Aufgrund einer Anfrage der SPD-Fraktion hat Bürgermeister Bühler den Gemeinderat über den akuellen Stand der Planungen einer Ganztagesbetreuung an allen Schulen Bopfingens informiert. Gleichsam ging es um die aktuellen Sachkostenbeiträge für Schulen und den Stand beim Sportstättenentwicklungskonzept. In allen Punkten sehen Verwaltung und Gemeinderat noch Diskussionenbedarf.

Zum Thema Sportstättenentwicklungskonzept will die Stadt die Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 21. März in die Schranne einladen. (mab)