Kolpingsfamilie unterstützt zahlreiche Projekte

Auf ein äußerst erfolgreiches und ereignisreiches Jahr konnte der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Bopfingen, Eugen Leuze bei der Hauptversammlung zurückblicken. So wurden insgesamt 24 Vorhaben wie zahlreiche Spenden bis hin zum Theaterbesuch umgesetzt.

Auch gemeinsame Wanderungen, Vorträge, die Gestaltung von Gottesdiensten, Konzerte, die Mitgestaltung der Heimattage seien aus dem öffentlichen Leben Bopfingens ist die Kolpingsfamilie nicht mehr wegzudenken. Besonder stolz ist Leuze, dass die Kolpingsfamilie auf der Diözesanversammlung für die zweitmeisten Neumitglieder (aktuell 111 Mitglieder) geehrt wurde und sie den Zuschlag für den Kolpingpreis bekam, der im Beisein von Landrat Klaus Pavel an die Hospizgruppe Ipf überreicht werden konnte.

In seinem letzten Rede als Präses verabschiedete sich Pfarrer Waldemar Wrobel bei der Kolpingsfamilie mit sehr persönlichen Worten. „Auch dank der Kolpingsfamilie fühlte ich mich in Bopfingen zu Hause. Daher fällt mir der Abschied nicht leicht und ich kann mich nur in Demut für diese schöne gemeinsame Zeit bedanken.“

Viel Umsatz und viel Einsatz

Nach 30 Jahren verliert die Kolpingsfamilie Bopfingen mit Chorleiter Raimund Veil ein weiteres prägendes Gesicht. In einem ebenfalls sehr persönlichen Rückblick ließ er diese Zeit Revue passieren und erntete viel Applaus für diese Art der Verabschiedung und seine Arbeit.

Notenwart Josef Stark berichtete von den Aktivitäten des 28 Sänger starken Chores und den 14 Auftritten. Schriftführer Berthold Stempfle informierte, dass die Kolpingsbewegung wieder vermehrt Zulauf erfahre.

Von sieben geselligen Treffen konnte Klaus Hägele, Vertreter des Altkolping berichten. Von viel Umsatz, viel Einsatz und einem ausgeglichenen Saldo berichtete Kassiererin Brigitte Ott. Dank der Einnahmen aus Aktivitäten wie die Altpapiersammlung, die Schuhaktion, das Konzert von „Comedia Vocale“ und dem Zelt auf den Heimattagen konnte man Bruder Nährich, die Hospizgruppe Ipf, das Kolpinghaus in Stuttgart, ein Projekt in Indien sowie die Hausaufgabenbetreuung der Grundschule am Ipf finanziell unterstützen, ohne das Vereinsvermögen angreifen zu müssen. Kassenprüfer Rudi Puchinger bestätigte eine perfekte Kassenführung und empfahl die Entlastung.

Vorstand bleibt der alte

Günther Hersacher beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig vorgenommen wurde. Da alle Amtsinhaber bei den anschließenden Neuwahlen wieder kandidierten und es keine Gegenkandidaten gab, wurde die alte Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt.

Mit einem Ausblick auf die geplanten Aktivitäten 2018 endete die Hauptversammlung. Höhepunkte werden neben dem großen Kolpingchortreffen am 1. Juli im Festzelt der Besuch des Landtags mit Treffen mit Winfried Mack sowie der Vortrag des ARD-Korrespondenten Michael Stempfle im Gemeindehaus sein.