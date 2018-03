Anlässlich ihrer Hauptversammlung hat Präses Waldemar Wrobel Abschied von der Kolpingsfamilie Aufhausen genommen.

Mehr als zehn Jahre hatte Wrobel als kompetenter Präses, guter Seelsorger und liebenswürdiger Freund gewirkt. Die Kolpingsfamilie mit ihrem Vorsitzenden Eugen Regele bedankte sich bei ihm, und mit Wehmut nahm man Abschied.

Waldemar Wrobel (54), bisher Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ipf bei Bopfingen, wird im September 2018 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mittleres Filstal im Dekanat Göppingen-Geislingen. Bis zum Sommer 2018 ist er noch an der bisherigen Stelle tätig.

Wrobel richtete einen geistigen Impuls an die Anwesenden, bevor Schriftführer Franz Hörmisch das Protokoll des vergangenen Jahres verlas. Mit dem Tätigkeitsbericht folgte Vorsitzender Eugen Regele. Ins Detail ging Kassierer Josef Abele. Er berichtete trotz gewisser Ausgaben dank Glühweinspenden von einem ausgeglichenen Kassenstand. Der Kassenprüfer Xaver Knaus bescheinigte ihm eine ordentliche Kassenprüfung. Vom Vorsitzenden Regele erntete der Kassierer Josef Abele großen Dank, da er gern bereit war, die Fahrt für 30 Personen zur Operette nach Schwäbisch Gmünd zu organisieren. Auch die Kleidersammlung „Aktion Hoffnung“ sei mithilfe der Kirchengemeinderäte gut verlaufen. Zudem war die Kolpingsfamilie am Bezirkstag in Neresheim und einer Feier in Maria Buch beteiligt.

Verleihung des Kolpingspreises war ein Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme im November an der Verleihung des 15. Kolpingspreises an den ökumenischen Hospizdienst Ipf-Ries Bopfingen in der Egerhalle, wo die Kolpingsfamilie Aufhausen für das Ausrichten zuständig war. An der Veranstaltung hatten 150 Personen teilgenommen. Beliebt sei die Waldweihnacht bei der Lourdesgrotte geworden. Es seien mehr als 100 Personen gekommen.

Auch Ortsvertreter Helmut Stuber freute sich, dass der Kolpingspreis der Kolpingsfamilie des Bezirks Ostalb an den ökumenischen Hospizdienst Ipf-Ries Bopfingen diesmal in Aufhausen in der Egerhalle ausgetragen wurde.

Zum Schluss gab Vorsitzender Regele Termine für das kommende Jahr bekannt.