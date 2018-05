Kolpingsfamilie Bopfingen sammelt Schuhe für den guten Zweck

Die Kolpingsfamilie Bopfingen hat sich an der bundesweiten Sammelaktion „Mein Schuh tut gut“ beteiligt. Dabei kamen 957 Paar Schuhe zusammen. 2016 hatte die Adolph-Kolping-Stiftung erstmals zu einer solchen Schuh-Sammelaktion aufgerufen. Dabei wurden 238 940 gut erhaltene Paar Schuhe gespendet; was einen Erlös von 73 597 Euro erbrachte. Ein toller Erfolg, weshalb die Aktion im Dezember 2017 erneut ausgerufen wurde – mit dem Ziel, dieses Mal über 100 000 Euro für den guten Zweck zusammenzubekommen. Unter anderem investiert die Adolph-Kolping-Stiftung in die Förderung von Berufsbildungszentren und Sozialprojekten. Nachdem die Kolpingsfamilie Bopfingen sich zur Aufgabe gemacht hat, sich für sozial schwache Menschen zu engagieren, passte diese Aktion perfekt in ihr Programm. Die gesammelten Schuhe werden übrigens über das Sortierwerk der Kolping Recycling GmbH im norddeutschen Geestland überwiegend nach Afrika, Nahost und Osteuropa vermarktet. (ij)