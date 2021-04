Kollision mit Lastwagen: Ein Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen bei Kerkingen ereignet hat. Gegen 7.45 Uhr war der 63-jährige Fahrer eines Dacia auf der L2221 unterwegs und wollte in die L1060 einbiegen. Wegen der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Auto ins Rutschen und stieß mit einem Lastwagen zusammen, der in Richtung Itzlingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia von der Fahrbahn geschleudert, der 63-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.