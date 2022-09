Kneipentour „City Sounds“ steigt an den Bopfinger Heimattagen

Bereits zum sechsten Mal steigt im Rahmen der Bopfinger Heimattage am Samstag, 8. Oktober, ab 20.30 Uhr die Kneipentour „City Sounds“. Insgesamt zehn Bands und DJs in neun Locations sorgen für tolle Sounds und machen das erfolgreiche musikalische Highlight ganz sicher wieder zu einem einzigartigen Erlebnis, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Ganz nach dem Motto „Einmal zahlen, überall Musik erleben“ wird sich auch in diesem Jahr die Bopfinger Innenstadt mit ihren Gasthäusern, Schänken und Locations in ein Festival der Live-Musik verwandeln. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Eintrittsbänder gibt es im Vorverkauf im Rathaus, TUI Reisebüro und der kleinen Schusterwerkstatt und online unter www.events-am-ipf.de. Für Kurzentschlossene sind Eintrittsbänder am Abend an jeder Location zu erwerben.

Unterschiedlichste Genres von Elektro bis zur klassischen Rockmusik bieten für jeden Musikgeschmack genau das richtige. Binnen weniger Minuten sind alle Locations auf kürzester Distanz zu Fuß erreichbar. Bei „Marica“ im Bürgerstüble spielt die Band Felix & Friends Klassiker sowie auch aktuelle Songs aus Rock und Pop. Zartbitter sind mit Classic-Rock und Balladen in der Schranne zu hören. Die letzten vier Jahrzente Rock bringen Mr. Blue ins Ipflöchle.

Im „Gasthaus Lamm“ gibt es stimmungsvollen Rock und Pop von Micha & Reini. DJ Brandy und das Orbit Team lassen mit heißen Elektrosounds, Charts und 90er den Bopfinger „Underground“ in der Tiefgarage der Bopfinger Bank beben. Wild On“ liefern absolute Rockklassiker bei Da Felice ab. DJ Gema sorgt im Hof vom „Sonnenwirt“ mit einen buntem Mix durch die Musikwelt für eine unvergessliche Party. Das CRA-Team mischt die Schmiede musikalisch auf. Ohne Filter sorgen im „Kreuz & quer“ für entsprechende Partymusik.

Unter 16-Jährigen ist der Zutritt zu den Locations nur mit Erziehungsberechtigten gestattet.